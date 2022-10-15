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Общество15 октября 2022 13:32

В Екатеринбурге начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»

На участке появился забор
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Монумент планируют открыть в июне 2023 года

Монумент планируют открыть в июне 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге площадку напротив киноконцертного театра «Космос» оградили профнастилом на бетонном основании. Об этом сообщает портал E1.RU.

- [Огородили] прямо сегодня, вчера там проходила мимо, ничего еще не стояло. Мы спросили у строителей, они ответили, что строят стелу, - рассказала читательница.

Ранее стало известно, что территорию возле ККТ «Космос» на углу улиц Николая Никонова и Царской готовят к установке стелы «Город трудовой доблести». Планируется, что ее откроют в июне 2023 года.

Место установки монумента определили жители Екатеринбурга еще в 2021 году. За пересечение улиц Никонова и Царской свои голоса отдали 63,4 % горожан.