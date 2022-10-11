Территорию возле ККТ «Космос» готовят к установке стелы «Город трудовой доблести»

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Территорию возле ККТ «Космос» на углу улиц Николая Никонова и Царской готовят к установке стелы «Город трудовой доблести». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города. Планируется, что стелу откроют в июне 2023 года.

Глава города Алексей Орлов рассказывал, что памятник откроют в присутствии делегаций других городов, которые также носят титул «Город трудовой доблести». Событие будет приурочено к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Напомним, что место установки монумента определили в 2021 году горожане. За пересечение улиц Никонова и Царской свои голоса отдали 63,4 % респондентов.