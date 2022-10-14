Первые экодома для сортировки мусора на Урале появятся в Нижнем Тагиле

Здания будут сделаны с применением технологии блочно-модульного строительства. Фото: департамент информационной полиции Свердловской области

Первые два экодома в Свердловской области установят в Нижнем Тагиле. Комплекс «Народный» появится рядом со въездом в городской парк со стороны улицы Красноармейская. Экодом «На гальянке» поставят при въезде на парковку гипермаркета «Лента» со стороны Луганского проспекта.

- Уже разработаны внешний и внутренний вид экоплощадок. Здания будут изготовлены с использованием современной экономичной технологии блочно-модульного строительства, - приводит слова исполнительного директора компании «Рифей» Федора Потапова департамент информационной политики региона.

Экодома доставят в Нижний Тагил уже в конце октября. В эти комплексы можно будет сдать полиэтиленовые пакеты, текстиль, термопластик разных цветов, пластиковые крышки, картон, макулатуру, стрейч пленку, а также металлические и алюминиевые банки.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что на площадке экодомов будут выступать эксперты и проходить экологические мастер-классы. Кроме того, планируется, что в дальнейшем такие экодома появятся по всей области.