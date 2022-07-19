В Свердловской области появятся экодома для сбора мусора

Это будет образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

В Нижнем Тагиле появятся экодома - современные пункты приема вторсырья. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Это будут не просто современные пункты приема вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов, - написал глава региона в своем telegram-канале. - Это будет образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора.

По словам Евгения Куйвашева, на площадке будут выступать эксперты и проходить экологические мастер-классы.

В департаменте информполитики региона отметили, что проект реализуется совместно с региональным оператором «Рифей». Планируется, что в дальнейшем такие экодома появятся по всей области.

Отметим, что к 2030 году в Свердловской области потратят 27 миллиардов рублей на 12 современных мусоросортировочных комплексов. Они будут перерабатывать до 1,5 миллионов тонн мусора.