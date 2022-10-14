Жительница Свердловской области отсудила у «Уральских авиалиний» 130 тысяч рублей

Ее поездка сорвалась, но в компании отказались возвращать деньги за билет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Свердловской области вернула деньги за авиабилет через суд. Перелет Натальи и ее семьи должен был состоятся из Екатеринбурга во Владивосток. Однако из-за болезни ее детей, поездка сорвалась, о чем женщина заранее предупредила «Уральские авиалинии», но деньги назад так и не получила. В итоге, суд встал на ее сторону.

«Женщина обратилась в Кировский районный суд г. Екатеринбурга с иском о возврате провозной платы, взыскании неустойки за нарушение срока выполнения требований потребителя, компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя», - уточняет пресс-служба Свердловского областного суда.

В суде иск пострадавшей удовлетворили частично: компания «Уральские авиалинии» должна выплатить Наталье 129 тысяч рублей. Изначальная стоимость билетов - 131 тысяча рублей.

До этого уральский авиаперевозчик наоборот отсудил приличную сумму, но не у пассажира, а у пилота, который уволился. Авиакомпания взыскала 394 тысячи рублей с пилота, который проработал семь месяцев и уволился. Бывший сотрудник должен теперь возместить затраты на обучение, сообщает Свердловский областной суд.