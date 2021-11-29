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Общество29 ноября 2021 8:10

«Уральские авиалинии» отсудили 400 тысяч рублей у пилота, который уволился

Изначально компания хотела взыскать больше миллиона рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Бывший сотрудник должен возместить деньги перевозчику за свое обучение

Бывший сотрудник должен возместить деньги перевозчику за свое обучение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» взыскала 394 тысячи рублей с пилота Ивана А., который проработал семь месяцев и уволился. Бывший сотрудник должен теперь возместить затраты на обучение, сообщает Свердловский областной суд.

- В ноябре 2018 года между ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» и Иваном А. был заключен ученический договор по программе переподготовки членов летных экипажей. Согласно договору Иван обязался после прохождения обучения проработать в АК «Уральские авиалинии» не менее пяти лет, - говорится в сообщении.

После окончания учебы, Ивана трудоустроили в авиакомпанию вторым пилотом. Однако он проработал только с апреля по ноябрь 2019 года и уволился. «Уральские авиалинии» подали иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, чтобы взыскать с бывшего сотрудника больше миллиона рублей за неисполнение ученического договора и 13 тысяч рублей госпошлины.

В ходе судебного разбирательства также было установлено, что Иван уволился без уважительных причин и три раза отсутствовал на рабочем месте без веских обстоятельств. Пилот сам попросил уволить его по соглашению сторон. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с Ивана 394 тысячи рублей и расходы на госпошлину в семь тысяч рублей.

Авиакомпания и ее бывший сотрудник не согласились с решением и подали апелляцию. Одна Свердловский областной суд оставил его без изменений.

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