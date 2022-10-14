В Екатеринбурге арестовали водителя за отказ снять тонировку

Мужчина отказался выполнить законное требование полиции Фото: ГИБДД Екатеринбург

В Екатеринбурге на 12 суток арестовали водителя ВАЗ 21144 за отказ снять тонировку.

- Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным 35-летнего жителя Екатеринбурга, который отказался выполнить законное требование сотрудников полиции о снятии тонировки, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Дело в том, что водитель отечественной легковушки уже не раз привлекался сотрудниками ГИБДД к ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

Однако он продолжал ездить с тонировкой, игнорируя требование сотрудников ГИБДД. Когда госавтоинспекторы его в очередной раз остановили, они передали материалы на водителя в суд.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает автовладельцам, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП.

Ранее в Екатеринбурге водителя арестовали на пять суток за отказ снять тонировку.