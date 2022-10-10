В Екатеринбурге водителя арестовали на пять суток за отказ снять тонировку

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 20-летний водитель Lada Priora несколько раз обращал внимание на свой автомобиль сотрудников ГИБДД. Все потому, что стекла его машины полностью затонированы, а это не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. Госавтоинспекторы уже привлекали его к административной ответственности, причем неоднократно, но убирать тонировку он не хотел.

- Молодой человек игнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжал ездить с тонированными стеклами. Госавтоинспекторы передали материалы на водителя в суд, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал екатеринбуржца виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде административного ареста на пять суток.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды.