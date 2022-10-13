Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался жестоким избиением мужчины в Екатеринбурге

Кадры избиения распространились в социальных сетях и СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава следственного комитета России заинтересовался избиением мужчины в Екатеринбурге. В социальных сетях и СМИ распространился ролик, на котором видно, что пострадавший стоит на коленях и не оказывает сопротивления, в это время его бьет толпа парней.

- Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. организовать по данному факту доследственную проверку и доложить по обстоятельствам произошедшего, - сообщили в пресс-службе СК России.

Ход проверки поставлен на контроль. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении под Екатеринбургом на 16-летнюю школьницу. Инцидент произошел 2 сентября в поселке Большой Исток. Злоумышленник изрезал девушке лицо и сбежал. Пострадавшая с множественными травмами попала в реанимацию.