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Общество13 октября 2022 11:30

Половина екатеринбуржцев поддерживают отказ от новогодних корпоративов на фоне спецоперации

А в городской администрации уже отказались от празднования нового года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом чаще за отмену увеселительных мероприятий выступают женщины

При этом чаще за отмену увеселительных мероприятий выступают женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Половина екатеринбуржцев поддерживают отказ от новогодних корпоративов на фоне идущей спецоперации. При этом чаще за отмену увеселительных мероприятий выступают женщины.

- 4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 17% будут отмечать Новый год в офисе, еще 18% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 5% — другие варианты празднования, - рассказывают специалисты SuperJob, которые и проводили исследование.

Напомним, ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что администрация города вынуждена отказаться от проведения новогодних корпоративов в конце 2022 года и приемов, которые ранее осуществлялись на деньги из муниципального бюджета.

Сэкономленные деньги планируют направить на развлечения для семей мобилизованных.