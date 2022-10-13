Половина екатеринбуржцев поддерживают отказ от новогодних корпоративов на фоне спецоперации

При этом чаще за отмену увеселительных мероприятий выступают женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Половина екатеринбуржцев поддерживают отказ от новогодних корпоративов на фоне идущей спецоперации. При этом чаще за отмену увеселительных мероприятий выступают женщины.

- 4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 17% будут отмечать Новый год в офисе, еще 18% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 5% — другие варианты празднования, - рассказывают специалисты SuperJob, которые и проводили исследование.

Напомним, ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что администрация города вынуждена отказаться от проведения новогодних корпоративов в конце 2022 года и приемов, которые ранее осуществлялись на деньги из муниципального бюджета.

Сэкономленные деньги планируют направить на развлечения для семей мобилизованных.