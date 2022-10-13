Депутат гордумы Екатеринбурга отправил гуманитарную помощь в Елань

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев по просьбе командира артиллерийской батареи отправил гуманитарную помощь для мобилизованных в учебный центр в Елани. Он попросил приобрести оборудование, которое будет использоваться во время службы.

- Мобилизованным нужна наша поддержка, ведь жить в полевых условиях непросто даже подготовленным бойцам, - написал депутат в своем telegram-канале. - Поэтому наш долг - оказать им посильную помощь.

Алексей Вихарев передал мобилизованным в том числе медикаменты, термосы, комплект для подключения к спутниковому интернету, ноутбук, карманные светодиодные фонарики, бинокли и даже портативную метеостанцию.

Ранее мы писали, что жители и предприниматели в Свердловской области продолжают активно собирать гуманитарную помощь для служащих в зоне СВО. Как говорит руководитель Дома добровольцев в регионе Евгений Дайнес, жители приносят волонтерам все: от носков до бензопил.