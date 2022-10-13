В Первоуральске задержали сырного вора

Воришка похитил сыра на 1,3 тысячи рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первоуральске по горячим следам задержали вора дорогого сыра. Он похитил товар на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщает городское ОМВД.

В полицию обратился сотрудник магазина. Он заявил, что из торгового зала вынесли дорогой сыр.

- На место происшествия оперативным дежурным был направлен пеший наряд сотрудников патрульно-постовой службы, находящийся рядом на маршруте патрулирования, - рассказали в ОМВД по Первоуральску.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения. Они установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 53-летний нигде не работающий местный житель. Мужчина признал свою вину. Сыр воришка успел съесть.

Так как мужчина уже был под административным надзором, на него завели дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Первоуральске поймали шоколадного вора. Сергей Бажуков украл 345 плиток шоколада с февраля по апрель 2022 года. Краденные сладости мужчина перепродавал. Ущерб составил 19,5 тысяч рублей. За серию краж шоколада Бажукова отправили на три года в колонию строгого режима.