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Происшествия13 октября 2022 8:08

В Первоуральске задержали сырного вора

Он успел съесть украденное до того, как его поймали
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Воришка похитил сыра на 1,3 тысячи рублей

Воришка похитил сыра на 1,3 тысячи рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первоуральске по горячим следам задержали вора дорогого сыра. Он похитил товар на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщает городское ОМВД.

В полицию обратился сотрудник магазина. Он заявил, что из торгового зала вынесли дорогой сыр.

- На место происшествия оперативным дежурным был направлен пеший наряд сотрудников патрульно-постовой службы, находящийся рядом на маршруте патрулирования, - рассказали в ОМВД по Первоуральску.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения. Они установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 53-летний нигде не работающий местный житель. Мужчина признал свою вину. Сыр воришка успел съесть.

Так как мужчина уже был под административным надзором, на него завели дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Первоуральске поймали шоколадного вора. Сергей Бажуков украл 345 плиток шоколада с февраля по апрель 2022 года. Краденные сладости мужчина перепродавал. Ущерб составил 19,5 тысяч рублей. За серию краж шоколада Бажукова отправили на три года в колонию строгого режима.