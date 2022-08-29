Житель Первоуральска украл 345 плиток шоколада за три месяца

Краденые сладости осужденный продавал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске местный житель Сергей Бажуков украл 345 плиток шоколада. За это его отправили на три года в колонию строгого режима за серию краж шоколада. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Бажуков в период с февраля по апрель 2022 года совершал хищение плиток шоколада из торгового зала одного и того же продуктового магазина, - говорится в сообщении.

Краденые сладости осужденный продавал. При этом в октябре 2021 года он уже привлекался к административной ответственности за мелкую кражу. А до этого привлекался и к уголовной ответственности за схожие преступления. Приговор не вступил в законную силу.

В ОМВД по Первоуральску «КП-Екатеринбург» рассказали, что Бажуков вел асоциальный образ жизни.

- В ходе оперативных мероприятий был задержан сотрудниками патрульно постовой службы полиции при выходе из магазина с украденным шоколадом. Так же сотрудники установили что гражданин Бажуков брал опреденного производителя шоколада, и за один день ему удалось вынести 109 плиток шоколада. Сумма ущерба у пострадавших составила 19 500 рублей, - сообщили в полиции.

Ранее, в Екатеринбурге на Эльмаше в ночь с 27 на 28 августа два парня обокрали и разнесли табачный магазин. По словам очевидцев, ущерб составил около 70 тысяч рублей.