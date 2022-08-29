Фото: скриншот с видео

На Эльмаше в ночь с 27 на 28 августа два парня обокрали и разнесли табачный магазин. По словам очевидцев, ущерб составил около 70 тысяч рублей.

- Двое неизвестных вскрыли две двери и рольставни табачного магазина по адресу Фрезеровщиков, 27 и устроили погром, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Уралмаш-Эльмаш.РФ - новости района».

Парни попали на запись камеру видеонаблюдения. На ней видно, что они унесли монитор с клавиатурой, товары и забрали деньги из кассы.

В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что заявление о хищении поступило в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района. Сейчас сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к инциденту. Проводится проверка.