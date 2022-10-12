В Екатеринбурге две гимназии достроят досрочно

В гимназиях появится более 1000 новых мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с опережением сроков идет строительство гимназий №40 и №120. На данный момент план работ в гимназии №40 выполнен на 40%. Объект планируют сдать уже к концу 2023 года.

- Строительство этой гимназии действительно крайне важно: оно стоит на контроле у Президента РФ Владимира Путина. Работы ведутся здесь ударными темпами – если скорость останется такой же корпус будет готов до конца 2023 года, то есть на год раньше запланированного, - рассказал градоначальник.

А строительство нового корпуса гимназии №120 подходит к завершению. Объект выполнен на 80%, его планируют сдать в декабре 2022 года.

- Новый корпус гимназии № 120 построен рекордными темпами: здание создано с нуля меньше, чем за год, без какой-либо потери в качестве или функционале, - отметил мэр Екатеринбурга, Алексей Орлов.

Обе гимназии должны вместить в себя около 1600 учеников. Гимназия №120 предоставит 600 учебных мест, гимназия №40 – 1000 мест.

Напомним, что до конца 2022 года в Екатеринбурге планируют отремонтировать 15 свердловских школ.