До конца 2022 года отремонтируют 15 свердловских школ

В Талицком городском округе идет ремонт в трех школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до конца 2022 года завершится ремонт в 15 школах. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Ремонт идет в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования» на 2022–2026 годы. Замгубернатора Алексей Шмыков провел совещание, на котором отчитались мэры уральских городов.

В Талицком городском округе идет ремонт в трех школах. В Камышловском районе обновляют спортзал и открытые площадки в Аксарихинской средней общеобразовательной школе.

Также подходят к концу работы в учебных заведениях в Артемовском, Верхней Синячихе, Екатеринбурге, Верхотурье, Ревде, Реже и Серове.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в 2022 году проведут капитальный ремонт в 28 школах. При этом в 11 учебных заведениях работы должны были закончить в 1 сентября.