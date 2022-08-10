В Свердловской области проведут капремонт в 28 школах

К 1 сентября на Урале планируют провести капремонт в 11 школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2022 году проведут капитальный ремонт в 28 школах. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

- Строительство и ремонт школ - одна из главных моих задач на посту губернатора. Все-таки цель - перевести всех детей на учебу в одну смену - в перспективе достижима. В этом году мы отремонтируем 28 школ по федеральной программе, - рассказал он.

Глава региона отметил, что уже готовы три здания. В школе № 13 в Серове сделали крышу, в школе № 14 в Тавде заменили окна, а в школе № 4 в Красноуфимске на две недели раньше закончили ремонт.

К 1 сентября на Урале планируют провести капремонт в 11 школах. Еще в 17 учебных заведениях реконструкция завершится до конца 2022 года. Эти объекты включены в федеральную программу. На все работы в из федерального и областного бюджетов выделено 1,3 миллиарда рублей.