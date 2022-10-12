Жительница Екатеринбурга получает чужие штрафы после продажи машины

Новая владельца машины не хочет оплачивать штрафы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга получает чужие штрафы за нарушения ПДД после продажи машины, так как новая хозяйка не переоформила автомобиль на себя.

- Купила машину еще в июне месяце так и не переоформила, накатала штрафов на 44 500 платить отказывается, говорит оспаривайте, - написала девушка в группе «ВКонтакте» «Уралмаш-Эльмаш.рф-новости района».

Екатеринбурженка просит горожан помочь найти злостную нарушительницу.

Напомним, ранее мы писали про жительницу Екатеринбурга, которая накопила 76 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму более 142 тысяч рублей. Пока приставы не пригрозили ей арестом ее Mitsubishi Lancer, женщина задолженность гасить не собиралась.