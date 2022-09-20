Женщина оплатила штрафы под угрозой ареста Mitsubishi Lancer

Жительница Екатеринбурга накопила 76 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму более 142 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- В отношении должницы возбуждено 76 исполнительных производства, - говорится в сообщении.

Должницу уведомили об этом, но она добровольно не оплатила штрафы. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 76 тысяч рублей. Во время рейда сотрудники ГИБДД выявили местонахождение горожанки.

Пристав выехал на место и сообщил женщине, что ее Mitsubishi Lancer арестуют, если она не погасит задолженность. Жительница Екатеринбурга под страхом потерять свой транспорт выплатила больше 142 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге нашли владельца машины, у которого есть 172 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения. Они записаны на машину Honda C-RV. Она принадлежит 30-летнему мужчине.