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Общество20 сентября 2022 5:52

Жительница Екатеринбурга накопила 76 неоплаченных штрафов ГИБДД

Она задолжала 142 тысячи рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Женщина оплатила штрафы под угрозой ареста Mitsubishi Lancer

Женщина оплатила штрафы под угрозой ареста Mitsubishi Lancer

Жительница Екатеринбурга накопила 76 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму более 142 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- В отношении должницы возбуждено 76 исполнительных производства, - говорится в сообщении.

Должницу уведомили об этом, но она добровольно не оплатила штрафы. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 76 тысяч рублей. Во время рейда сотрудники ГИБДД выявили местонахождение горожанки.

Пристав выехал на место и сообщил женщине, что ее Mitsubishi Lancer арестуют, если она не погасит задолженность. Жительница Екатеринбурга под страхом потерять свой транспорт выплатила больше 142 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге нашли владельца машины, у которого есть 172 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения. Они записаны на машину Honda C-RV. Она принадлежит 30-летнему мужчине.