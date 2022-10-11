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Общество11 октября 2022 15:12

В Нижнем Тагиле четыре учителя были призваны в армию во время частичной мобилизации

Учебную нагрузку уже распределили с учетом этого обстоятельства
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Образовательная программа реализуется в полном объеме

Образовательная программа реализуется в полном объеме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле четыре учителя были призваны в армию во время частичной мобилизации. Известно, что это педагоги из учебных учреждений № 12 деревни Усть-Утка, № 36, 44, 55, 71.

По данным издания «Между строк», в школе № 44 под мобилизацию попал 33-летний информатик, который преподавал химию в школе № 12. В школе № 55 42-летний педагог вел физкультуру, а школе № 71 призван 33-летний учитель ОБЖ.

- Учебная нагрузка распределена полностью. Образовательная программа реализуется в полном объеме, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал помочь семьям мобилизованных горожан в рамках социальной поддержки. В частности, детям, которые ходят в садик, предоставляется 100% льгота по родительской плате.