Образовательная программа реализуется в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле четыре учителя были призваны в армию во время частичной мобилизации. Известно, что это педагоги из учебных учреждений № 12 деревни Усть-Утка, № 36, 44, 55, 71.

По данным издания «Между строк», в школе № 44 под мобилизацию попал 33-летний информатик, который преподавал химию в школе № 12. В школе № 55 42-летний педагог вел физкультуру, а школе № 71 призван 33-летний учитель ОБЖ.

- Учебная нагрузка распределена полностью. Образовательная программа реализуется в полном объеме, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал помочь семьям мобилизованных горожан в рамках социальной поддержки. В частности, детям, которые ходят в садик, предоставляется 100% льгота по родительской плате.