Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для семей мобилизованных

Горожанам помогут в рамках социальной поддержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал помочь семьям мобилизованных горожан в рамках социальной поддержки. В частности, детям, которые ходят в садик, предоставляется 100% льгота по родительской плате.

- Также детям, обучающихся в образовательных организациях, предоставляется 100% льгота по питанию. Чтобы получить льготы нужно написать заявление установленного образца на имя директора образовательной организации (школа или детский садик), - отметил Игорь Кабец на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что школы Екатеринбурга начали собирать информацию об учениках, родители которых были призваны в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине.

- Это необходимо для планирования организации бесплатного питания в случае внесения изменений в нормативные акты Свердловской области, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.