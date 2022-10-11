Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 14:12

Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для семей мобилизованных

Горожанам помогут в рамках социальной поддержки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Горожанам помогут в рамках социальной поддержки

Горожанам помогут в рамках социальной поддержки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал помочь семьям мобилизованных горожан в рамках социальной поддержки. В частности, детям, которые ходят в садик, предоставляется 100% льгота по родительской плате.

- Также детям, обучающихся в образовательных организациях, предоставляется 100% льгота по питанию. Чтобы получить льготы нужно написать заявление установленного образца на имя директора образовательной организации (школа или детский садик), - отметил Игорь Кабец на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что школы Екатеринбурга начали собирать информацию об учениках, родители которых были призваны в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине.

- Это необходимо для планирования организации бесплатного питания в случае внесения изменений в нормативные акты Свердловской области, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.