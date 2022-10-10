Школы Екатеринбурга начали собирать информацию об учениках мобилизованных родителей

В мэрии отметили, что это необходимо для организации бесплатного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Екатеринбурга начали собирать информацию об учениках, родители которых были призваны в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине.

- Это необходимо для планирования организации бесплатного питания в случае внесения изменений в нормативные акты Свердловской области, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Свердловской области возобновляются отправки мобилизованных. В конце сентября стало известно о том, что отправки мобилизованных в регионе перенесли. В районных военкоматах Екатеринбурга объясняли, что отправка задерживается на сутки. Тогда резервистов отправили домой, предупредив, что вызовут по звонку.

Родственники и близкие друзья мобилизованных рассказывали, что отправка отменялась из-за переполненных казарм.