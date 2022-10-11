На Эльмаше мужчина забрался на крышу многоэтажки и оборвал провода

Мужчина сам спустился с крыши Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина забрался на крышу дома №54 по улице Старых Большевиков и отказывался спускаться. Как пишет Е1, ссылаясь на свидетелей, мужчина сидел на краю и обрывал провода дома.

- Человек с Эльмаша, вроде пьяный. Обрывает провода. Хочет спрыгнуть. Молодой парень, лет тридцати. На месте находится Росгвардия, скорая, полиция и МЧС, но он ни с кем не общается, – поделился очевидец увиденного.

В полиции города сообщают, что мужчина все же ушёл с крыши и спустился без помощи других.

Ранее в Екатеринбурге заметили подростка, забравшегося на многоэтажку по трубе.