В Екатеринбурге заметили подростков, гуляющих по трубе на стене многоэтажки

Полиция организовала проверку. Фото: telegram-канал «Новости Академический – Екатеринбург»

В Екатеринбурге 4 октября заметили подростков, гуляющих по трубе, идущей вдоль дома №4 на улице Рутминского. Они были на уровне пятого этажа. Фотографии опубликовал telegram-канал «Новости Академический – Екатеринбург».

- Как пишут подписчики, так развлекаются подростки, - говорится в сообщении.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что проверяют информацию.

Ранее, в 2020 году, ученик восьмого класса школы №22 в Екатеринбурге во время перемены между вторым и третьим уроком вылез в открытое окно в кабинете и забрался на карниз. Он был на третьем этаже.