В Екатеринбурге восьмиклассник вышел погулять на карниз школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим утром, 29 сентября, ученик восьмого класса школы №22 Екатеринбурга во время перемены между вторым и третьим уроком вылез в открытое окно в классе и забрался на карниз. Он находился на третьем этаже. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

- В данный промежуток времени контроль за учащимися со стороны сотрудников образовательного учреждения не осуществлялся, учителя в классе отсутствовали, - рассказали в ведомстве. – Пластиковые окна были открыты для проветривания, но запорами не оборудованы.

Подросток, который решил погулять на карнизе школы, на профилактических учетах не состоит. Сам он не пострадал. При этом прокуратура начала проверку: она установит обстоятельства и причины произошедшего, а также оценит работу педагогов.