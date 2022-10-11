Екатеринбургский «Водоканал» ищет того, кто даст ему в долг 600 млн

Проценты «Водоканал» будет выплачивать из своего бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге ищет того, кто откроет ему кредитную линию на 600 миллионов рублей. Срок кредитования должен составить год. Такая информация содержится на сайте госзакупок.

Деньги кредитор должен будет выдать за четыре месяца со дня заключения договора. Процентная ставка составит 10% годовых. Договор будет действовать год. Проценты «Водоканал» будет выплачивать из своего бюджета. Заемные средства пойдут на реализацию производственной программы предприятия.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 14 октября. Выбирать победителя будут 18 октября.

В августе 2021 года екатеринбургский «Водоканал» почти полностью победил в микрорайоне Химмаш неприятный запах от неочищенных стоков, который беспокоит жителей уже много лет. Вонь удалось снизить на 98% с помощью двух сорбционных фильтров, которые установили в подводящих каналах, сообщает предприятие.