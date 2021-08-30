«Водоканал» Екатеринбурга решил проблему с вонью на Химмаше

Специалисты занимаются подбором технологий для очистки стоков и капитальным ремонтом сооружений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Водоканал» почти полностью победил в микрорайоне Химмаш неприятный запах от неочищенных стоков, который беспокоит жителей уже много лет. Вонь удалось снизить на 98% с помощью двух сорбционных фильтров, которые установили в подводящих каналах, сообщает предприятие.

- Мы практически полностью купировали запах от неочищенных стоков. Второе направление нашей работы – уменьшение запаха от осадка, расположенного на иловых картах, - заявил гендиректор «Водоканала» Евгений Лузгин.

Также пресс-служба предприятия отметила, что работы на станции продолжаются. Специалисты занимаются подбором технологий для очистки стоков и капитальным ремонтом сооружений.

Сейчас на Южной аэрационной станции проходят испытания реагентов для удаления запаха. Станция принимает в среднем 380 кубометров стоков в сутки.

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