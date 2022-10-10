За весь период пандемии ковидом заразились 530953 жителя региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 889 новых случаев заражения COVID-19. В больницы увезли 34 человека. При этом летальных случаев за 10 октября не зафиксировано. Также за день выписали 841 уральца.

За весь период пандемии ковидом заразились 530953 жителя региона, умерли 10289 свердловчан.

Напомним, в середине сентября в регионе снова открылись пункты вакцинации в торговых центрах. Это связано с тем, что в области резко выросло количество новых случаев заражения коронавирусом, а уровень вакцинации при этом снизился.

По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, сейчас в среднем за день в нашем регионе прививаются против коронавируса чуть больше 4 800 человек, тогда как в конце ноября 2021 года ежедневно прививались более 18 тысяч.