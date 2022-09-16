«Пандемию никто не отменял»: в Свердловской области снова открываются пункты вакцинации в ТЦ

График работы пунктов вакцинации будет меняться в зависимости от востребованности среди свердловчан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с 16 сентября снова открываются пункты вакцинации в торговых центрах. Это связано с тем, что в регионе резко выросло количество новых случаев заражения коронавирусом, а уровень вакцинации при этом снизился.
По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, сейчас в среднем за день в нашем регионе прививаются против коронавируса чуть больше 4 800 человек, тогда как в конце ноября 2021 года ежедневно прививались более 18 тысяч.
- Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания, - рассказал главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.
В пункт вакцинации расположенный в торговом центре записываться предварительно не нужно. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Отметим, что кроме прививки против коронавируса в торговых центрах теперь можно будет сделать прививку против гриппа, дифтерии и гепатита В. Тем, кто захочет поставить их в мобильном пункте, нужно иметь при себе помимо других документов прививочный сертификат.
ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В ТЦ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
ЕКАТЕРИНБУРГ
ТЦ «Дирижабль» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00
ТРЦ «Глобус» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00
ТРЦ «Гринвич» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00
ТЦ «МЕГА» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00
ТЦ «Окей» - 21 сентября с 15:00 до 18:00
НИЖНИЙ ТАГИЛ
Нижнетагильский цирк - 17, 20 и 22 сентября с 15:00 до 18:00
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
ТЦ «Кировский» - 21 сентября с 16:00 до 18:30
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЦ «Кировский» - 17 и 18 сентября с 10:00 до 18:00
ИРБИТ
ЦТД «Кристалл» - 20 сентября с 09:00 до 14:00
ТЦ «Орбита» - 22 сентября с 09:00 до 14:00
КАЧКАНАР
ТЦ «Восток» - 17 сентября с 10:00 до 15:00
АСБЕСТ
ТЦ «НЕБО» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 14:00 до 18:00
СЕРОВ
КТ «Родина» - 16 сентября с 10:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 10:00 до 18:00
СЫСЕРТЬ
ТЦ «Бажов» - 22 сентября с 10:00 до 13:00
КРАСНОТУРЬИНСК
ТЦ «Столичный» - 16 сентября с 12:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 12:00 до 18:00
ВЕРХОТУРЬЕ
МАУК «Центр культуры» - 16 и 17 сентября с 09:00 до 13:00, с 19 по 22 сентября с 09:00 до 13:00
ВЕРХНЯЯ СИНИЧИХА
ул. Октябрьская, 17а - 17 сентября с 08:30 до 13:00
БИСЕРТЬ
ТЦ «Верный» - 17 сентября с 09:00 до 15:00
После 22 сентября график работы пунктов вакцинации будет меняться в зависимости от востребованности среди свердловчан. Посмотреть его можно будет на сайте profilaktica.ru.