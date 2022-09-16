«Пандемию никто не отменял»: в Свердловской области снова открываются пункты вакцинации в ТЦ

График работы пунктов вакцинации будет меняться в зависимости от востребованности среди свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 16 сентября снова открываются пункты вакцинации в торговых центрах. Это связано с тем, что в регионе резко выросло количество новых случаев заражения коронавирусом, а уровень вакцинации при этом снизился.

По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, сейчас в среднем за день в нашем регионе прививаются против коронавируса чуть больше 4 800 человек, тогда как в конце ноября 2021 года ежедневно прививались более 18 тысяч.

- Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания, - рассказал главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В пункт вакцинации расположенный в торговом центре записываться предварительно не нужно. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Отметим, что кроме прививки против коронавируса в торговых центрах теперь можно будет сделать прививку против гриппа, дифтерии и гепатита В. Тем, кто захочет поставить их в мобильном пункте, нужно иметь при себе помимо других документов прививочный сертификат.

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В ТЦ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЦ «Дирижабль» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Глобус» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Гринвич» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00

ТЦ «МЕГА» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Окей» - 21 сентября с 15:00 до 18:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Нижнетагильский цирк - 17, 20 и 22 сентября с 15:00 до 18:00

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ТЦ «Кировский» - 21 сентября с 16:00 до 18:30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ТЦ «Кировский» - 17 и 18 сентября с 10:00 до 18:00

ИРБИТ

ЦТД «Кристалл» - 20 сентября с 09:00 до 14:00

ТЦ «Орбита» - 22 сентября с 09:00 до 14:00

КАЧКАНАР

ТЦ «Восток» - 17 сентября с 10:00 до 15:00

АСБЕСТ

ТЦ «НЕБО» - 16 сентября с 14:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 14:00 до 18:00

СЕРОВ

КТ «Родина» - 16 сентября с 10:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 10:00 до 18:00

СЫСЕРТЬ

ТЦ «Бажов» - 22 сентября с 10:00 до 13:00

КРАСНОТУРЬИНСК

ТЦ «Столичный» - 16 сентября с 12:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 12:00 до 18:00

ВЕРХОТУРЬЕ

МАУК «Центр культуры» - 16 и 17 сентября с 09:00 до 13:00, с 19 по 22 сентября с 09:00 до 13:00

ВЕРХНЯЯ СИНИЧИХА

ул. Октябрьская, 17а - 17 сентября с 08:30 до 13:00

БИСЕРТЬ

ТЦ «Верный» - 17 сентября с 09:00 до 15:00

После 22 сентября график работы пунктов вакцинации будет меняться в зависимости от востребованности среди свердловчан. Посмотреть его можно будет на сайте profilaktica.ru.