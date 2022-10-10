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Общество10 октября 2022 6:55

В Свердловской области вырос спрос на кнопочные телефоны

В конце сентября продажи увеличились в 3,5 раза
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Самыми популярными брендами стали Texet, Itel, Nokia и Philips

Самыми популярными брендами стали Texet, Itel, Nokia и Philips

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вырос спрос на кнопочные телефоны. Об этом свидетельствуют данные МегаФона. По данным пресс-службы, в салонах компании в конце сентября продажи кнопочных телефонов увеличились в 3,5 раза по сравнению с началом месяца.

- Самыми популярными брендами стали Texet, Itel, Nokia и Philips, - рассказали в пресс-службе компании. - Среди самых востребованных моделей на первых строчках уверенно держатся телефоны Texet TM-130 и Texet TM-120 - их выбрал каждый третий покупатель. В рейтинг также вошли модели ITEL it2163R (15% от всех продаж), Nokia 105 TA-1174 (6%), Nokia 125 (5%).

Также в точках продаж МегаФона заметили повышенный интерес у покупателей к пауэр-банкам и аккумуляторам для мобильных устройств - в последнюю неделю сентября жители Екатеринбурга и Свердловской области стали приобретать их в 2,5 раза чаще, чем в начале осени.

Напомним, ранее мы писали, что врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков порекомендовал мобилизованным в регионе брать с собой кнопочные мобильные телефоны. Также он перечислил вещи, которые мобилизованным нужно покупать самостоятельно.