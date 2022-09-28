Мобилизованным в Свердловской области порекомендовали купить кнопочные мобильные телефоны

Каждому военнослужащему выдается войсковая аптечка, для оказания медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков порекомендовал мобилизованным в регионе брать с собой кнопочные мобильные телефоны. Также он перечислил вещи, которые мобилизованным нужно покупать самостоятельно.

- Обеспечение мобилизованных идет в соответствии с нормами, которые прописаны для граждан идущих на службу по контракту. Понятно, что есть определенные особенности при призыве. Это и особенности телосложения и здоровья, - говорит врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. – Из вещей, например, тактические перчатки не предусмотрены, термобелье. По нормам снабжения оно не положено. Особо хотел обратить внимание на связь с родными. Желательно иметь кнопочные телефоны. Нужно взять: батарейки, фонарики . Все остальное будет выдано.

По словам полковника Чиркова, медикаменты должны выдавать.

-В составе подразделений и частей соединения есть медицинские роты, взводы. Они предоставляют квалифицированную медпомощь . Но у каждого гражданина есть особенности здоровья. Об индивидуальных таблетках нужно позаботиться самостоятельно, - уточнил Чирков.

- Достоверно установлено, что каждому военнослужащему выдается войсковая аптечка, для оказания медицинской помощи, – Тигран Оганесян, заместитель военного прокурора Екатеринбургского гарнизона.