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Общество28 сентября 2022 9:41

Мобилизованным в Свердловской области порекомендовали купить кнопочные мобильные телефоны

Об этом сообщил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков
Алиса ЩЕДРИНА
Каждому военнослужащему выдается войсковая аптечка, для оказания медицинской помощи

Каждому военнослужащему выдается войсковая аптечка, для оказания медицинской помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков порекомендовал мобилизованным в регионе брать с собой кнопочные мобильные телефоны. Также он перечислил вещи, которые мобилизованным нужно покупать самостоятельно.

- Обеспечение мобилизованных идет в соответствии с нормами, которые прописаны для граждан идущих на службу по контракту. Понятно, что есть определенные особенности при призыве. Это и особенности телосложения и здоровья, - говорит врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. – Из вещей, например, тактические перчатки не предусмотрены, термобелье. По нормам снабжения оно не положено. Особо хотел обратить внимание на связь с родными. Желательно иметь кнопочные телефоны. Нужно взять: батарейки, фонарики . Все остальное будет выдано.

По словам полковника Чиркова, медикаменты должны выдавать.

-В составе подразделений и частей соединения есть медицинские роты, взводы. Они предоставляют квалифицированную медпомощь . Но у каждого гражданина есть особенности здоровья. Об индивидуальных таблетках нужно позаботиться самостоятельно, - уточнил Чирков.

- Достоверно установлено, что каждому военнослужащему выдается войсковая аптечка, для оказания медицинской помощи, – Тигран Оганесян, заместитель военного прокурора Екатеринбургского гарнизона.