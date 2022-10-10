Владимир Путин подписал указ о награждении девяти медиков из Свердловской области

Медиков наградили за заслуги в области здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами девяти медиков из Свердловской области. Документ опубликован на портале правовой информации 7 октября.

Согласно указу за заслуги в области здравоохранения медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждаются заведующие отделением клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Ольга Оленькова, Софья Розанова, Светлана Беляева, Юлия Лагарева, Ирина Рыбина, Ирина Стародубова. Также награды удостоились заместители главного врача Татьяна Праздничкова и Ираида Волегова.

Также в документе указано, что президент присвоил звание заслуженного врача России заведующему отделением свердловской клинической больницы Александру Амбражейчику.

Напомним, ранее мы писали, что президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени дизайнера из Екатеринбурга Дмитрия Шишкина - создателя бренда одежды Putin Team.