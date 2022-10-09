Рейс «Уральских авиалиний» до Екатеринбурга задержан в красноярском аэропорту

Вылет самолета в Екатеринбург оказался перенесен с 08:40 часов до 21:35 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области вынуждены ждать вылета из Красноярска 12 часов. Рейс компании «Уральские авиалинии» U6 247 оказался задержан в местном аэропорту.

Как указывается в онлайн-табло красноярского аэропорта, вылет самолета в Екатеринбург оказался перенесен с 08:40 часов до 21:35 по местному времени.

- Рейс задержан, вылет состоится 9 октября в 21:35, - подтвердили «КП-Екатеринбург» представители аэропорта в Красноярске.

Пассажирам пришло SMS, в котором говорится о задержке вылета. Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта в Красноярске

Пассажиры рейса сообщают, что всем им пришло SMS, в котором указывается о задержке рейса U6 247 до аэропорта Кольцово.

О причине задержки перелета в пресс-службе «Уральских авиалиний» на момент публикации не сообщили.

В начале сентября также на 12 часов был задержан рейс из Омска в Екатеринбург. Тогда задержка связана с тем, что воздушное судно, на котором должны были лететь пассажиры, не прибыло.