В Омске на 12 часов задержали самолет до Екатеринбурга

Воздушное судно задержалось по причине неисправности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске больше чем на 12 часов задержали самолет, который должен был лететь в Екатеринбург. Рейс выполняет авиакомпания Red Wings. Задержка связана с тем, что воздушное судно, на котором должны были лететь пассажиры, не прибыло.

- В Минеральных водах была задержка по технической причине – неисправность самолета. Он оттуда вылетел, сейчас в пути, - рассказали «КП-Екатеринбург» в аэропорту Омска.

По данным электронного табло, вылет в Екатеринбург должен был состояться в 07:40. Однако борт отправится в столицу Урала только в 19:40.

В ночь на 28 августа в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет компании «Аэрофлот». Лайнер должен был приземлиться в Иркутске, однако одному из пассажиров в салоне стало плохо.

После оказания первой медицинской помощи пассажир был госпитализирован в одну из городских больниц. Самолет продолжил свой путь в пункт назначения.

А 24 марта в Кольцово экстренно сел Boeing 737, следовавший из Москвы. Самолет подал сигнал бедствия из-за анонимного сообщения о якобы минировании самолета.