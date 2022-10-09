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Общество9 октября 2022 6:51

В Полевском собирают деньги для поддержки мобилизованных

Сумма пойдет на закупку необходимых вещей для службы
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Жители Полевского смогут перечислять деньги на вещи первой необходимости

Жители Полевского смогут перечислять деньги на вещи первой необходимости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском объявили сбор средств для поддержки местных мобилизованных. Об этом сообщил глава города Константин Поспелов. Жители Полевского смогут перечислять деньги на вещи первой необходимости для военнослужащих: теплая одежда, спальники, балаклавы и другие нужные вещи.

- После многочисленных обращений от жителей и предпринимателей принято решение начать собирать денежные средства для закупки теплой одежды, спальников, балаклав, шапок, возможно, оборудования в поддержку военным, мобилизованным из Полевского и других городов, - уточняет пресс-служба администрации Полевского на официальной странице «Вконтакте».

Желающие помочь мобилизованным смогут перевести деньги по реквизитам некоммерческой организации «Полевская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и Правоохранительных органов».

Список необходимых вещей для мобилизованных сформирует военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов. Он получит информацию об этом из военного комиссариата Свердловской области, куда гуманитарная помощь отправится с помощью мэрии Полевского.

Кроме того, жители города смогут не только перевести деньги, но и самостоятельно принести необходимую теплые носки и письма для военнослужащих в редакцию газеты «Рабочая правда».

Помимо Полевского, пункты сбора вещей для мобилизованных работают по всей Свердловской области. Например, принести гуманитарную помощь могут жители Екатеринбурга, Березовского, Ревды и других городов региона.