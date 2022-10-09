В Полевском собирают деньги для поддержки мобилизованных

Жители Полевского смогут перечислять деньги на вещи первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском объявили сбор средств для поддержки местных мобилизованных. Об этом сообщил глава города Константин Поспелов. Жители Полевского смогут перечислять деньги на вещи первой необходимости для военнослужащих: теплая одежда, спальники, балаклавы и другие нужные вещи.

- После многочисленных обращений от жителей и предпринимателей принято решение начать собирать денежные средства для закупки теплой одежды, спальников, балаклав, шапок, возможно, оборудования в поддержку военным, мобилизованным из Полевского и других городов, - уточняет пресс-служба администрации Полевского на официальной странице «Вконтакте».

Желающие помочь мобилизованным смогут перевести деньги по реквизитам некоммерческой организации «Полевская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и Правоохранительных органов».

Список необходимых вещей для мобилизованных сформирует военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов. Он получит информацию об этом из военного комиссариата Свердловской области, куда гуманитарная помощь отправится с помощью мэрии Полевского.

Кроме того, жители города смогут не только перевести деньги, но и самостоятельно принести необходимую теплые носки и письма для военнослужащих в редакцию газеты «Рабочая правда».

Помимо Полевского, пункты сбора вещей для мобилизованных работают по всей Свердловской области. Например, принести гуманитарную помощь могут жители Екатеринбурга, Березовского, Ревды и других городов региона.