В Екатеринбурге новый сезон «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах

Шоу начнут показывать в кино с 10 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет предпремьерный показ нового сезона шоу «Беременна в 16». Реалити запустят в кинотеатре «Синема Парк» в ТЦ «Алатырь».

- Канал «Ю» в честь своего 10-летия решил сделать подарок для зрителей и показать в кино четыре серии нового сезона популярного реалити «Беременна в 16» за неделю до премьеры в своем эфире, - говорится в сообщении телеканала.

Шоу начнут показывать в кино с 10 октября. Также предпоказ пройдет в Санкт-Петербурге,, Москве, Волгограде, Краснодаре, Челябинске, Перми, Тюмени, Сочи и других городах.

Участницей нового сезона шоу стала жительница Краснотурьинска Наталья Попова. Рекламный ролик реалити появился в одной из групп в соцсетях. Там жители Краснотурьинска обрушились на молодую пару с осуждающими комментариями. Сами юные родители начали отвечать пользователям.