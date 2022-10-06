Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 6:39

В Екатеринбурге новый сезон «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах

Четыре серии можно увидеть в «Синема Парк» в ТЦ «Алатырь»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Шоу начнут показывать в кино с 10 октября

Шоу начнут показывать в кино с 10 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет предпремьерный показ нового сезона шоу «Беременна в 16». Реалити запустят в кинотеатре «Синема Парк» в ТЦ «Алатырь».

- Канал «Ю» в честь своего 10-летия решил сделать подарок для зрителей и показать в кино четыре серии нового сезона популярного реалити «Беременна в 16» за неделю до премьеры в своем эфире, - говорится в сообщении телеканала.

Шоу начнут показывать в кино с 10 октября. Также предпоказ пройдет в Санкт-Петербурге,, Москве, Волгограде, Краснодаре, Челябинске, Перми, Тюмени, Сочи и других городах.

Участницей нового сезона шоу стала жительница Краснотурьинска Наталья Попова. Рекламный ролик реалити появился в одной из групп в соцсетях. Там жители Краснотурьинска обрушились на молодую пару с осуждающими комментариями. Сами юные родители начали отвечать пользователям.