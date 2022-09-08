Героиню шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска затравили жители города

Выпуск с героиней из Краснотурьинска выйдет в октябре. Фото: скриншот видео телеканала "Ю"

Жительница Краснотурьинска Наталья Попова стала участницей реалити-шоу «Беременна в 16». Молодая мама снялась в новом сезоне программы, а выпуск с ней фанаты шоу смогут увидеть 5 октября.

О том, что свердловчанка стала героем популярного проекта, стало известно из рекламного ролика нового сезона. В нем девушка произнесла фразу «Я из Краснотурьинска».

Ролик появился в группе «Краснотурьинск», где на молодых родителей сразу же обрушился поток осуждающих комментариев. Жители города стали заявлять, что молодая семья неблагополучная, да и сами родители будут сидеть на шее своих родственников.

«Позорище малолетнее просто. Делать детей - много ума не надо», - пишет один из комментаторов в посте городского сообщества.

Часть жителей считают, что «залететь от какого-то пацана» - стыдно, а «делать детей» нужно только тогда, человек готов к этому и по возрасту, и по финансовому состоянию.

Другие же уверенны, что делом должны заинтересоваться сотрудники органов внутренних дел и полиция из-за секса с несовершеннолетней.

«Знаете, я не ханжа, но и для меня дико - дети рожают детей. Вы готовы обеспечивать семью, а не сидеть на родительской шее?», - пишет одна из жительниц Краснотурьинска.

Мальчик родился еще 28 декабря 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

При этом, гневные комментарии не остаются без внимания и самих героев шоу. Молодые родители стали отвечать хейтерам, чтобы доказать – у них в семье все отлично.

«Не надо обсуждать, кто во сколько родил, это дело каждого. Ребенок - это счастье, и не важно во сколько ты родила, это не значит, что ребенок родился и все, жизнь встала колом. В жизни так же и с ребёнком можно достигнуть всего, чего захочешь ты, и не надо обсуждать, если что-то не нравится, просто пролистните и все», - пишет героиня шоу Наталья Попова.

Отец ее ребенка Сергей Гофман также встает на защиту своей возлюбленной. Всем, кто уверен, что молодые родители несостоятельные, он пытается доказать, что и ребенок, и они сами живут в полном достатке.

«Ребенок появился для того, чтобы дарить счастье. Мы планируем хорошо воспитывать своего ребенка, и в шоу мы снимались для того, чтобы все видели, что в 16 лет быть родителями - это нормально», - пишет Сергей в ответ на гневные комментарии.

Однако не все участники группы Краснотурьинска уверены, что молодые люди сделали глупость. Нашлись и те, кто поддержал родителей, пожелав им счастья.

На момент публикации Наталья Попова не вышла на связь с «КП Екатеринбург», как и отец ее ребенка. Судя по статусу в ее профиле «Вконтакте», мальчик родился еще 28 декабря 2021 года.