Студентка утверждает, что массажист трогал ее в интимных местах. Фото: соцсети

В Екатеринбурге отпустили из под домашнего ареста 27-летнего массажиста Артура Р. (имена изменено – прим.ред).

Как ранее сообщало «КП-Екатеринбург», в конце мая с заявлением на действия Артура обратилась 25-летняя студентка Екатерина. 17 мая девушка впервые пришла на сеанс массажа, после чего оставила хвалебные отзывы. Через четыре дня вновь записалась на прием, после которого обвинила парня в домогательствах. Якобы он трогал ее за половые органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

- 26 августа с мужа сняли браслет. Он был дома все лето. Пока дело в суд не передали, - пояснила «КП-Екатеринбург» жена обвиняемого.

Отметим, что потерпевшая отказалась общаться с прессой. После непродолжительной переписки девушка удалила все свои сообщения и добавила корреспондента «КП» в черный список.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.