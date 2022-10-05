Во дворе-музее «Республика Лодыгина» в Екатеринбурге, за который воевали местные жители, разрешили стройку многоэтажки

Застройку вблизи уникального двора-музея в Екатеринбурге официально разрешили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройку вблизи уникального двора-музея в Екатеринбурге официально разрешили. На бывшей спортивной площадке «Республики Лодыгина», как этот квартал называют местные жители, появится многоэтажный жилой комплекс.

Компания «УКМ Стройинвест» получила положительное заключение от управления Госохраны: в ходе экспертизы выяснилось, что объектов культурного и археологического наследия на участке нет.

«Заявленный к экспертизе участок может быть использован для хозяйственного освоения, в частности под строительство (положительное заключение)», - уточняется в официальной документации на сайте управления Госохраны Свердловской области.

Компания «УКМ Стройинвест» получила положительное заключение от управления Госохраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также днем 4 октября на месте предполагаемой строительной площадки появилась строительная техника. Против стройки местные жители выступают уже около двух лет.

Местные боятся, что из-за стройки пострадает не только спортивная площадка, но и ближайшее к стройке общежитие. Грунт может не выдержать нагрузки. Позади сторойплощадки находится архитектурный ансамбль, в котором проживали именитые архитекторы Екатеринбурга. Новостройка рядом с ним тоже может навредить, считают жители.

«Республикой Лодыгина» здесь называют двор по адресу Лодыгина, 13, а также ближайшие дома за его пределами. Например, единственный в квартале зимний каток, на месте которого застройщик «УКМ Стройинвест» и планирует возвести клубный жилой дом.

Во дворе местные жители создали музей под открытым небом: можно увидеть инсталляции современных художников. Чтобы сохранить «Республику Лодыгина» неизменной, местные жители уже три раза судились с владельцами компании, но результата это не принесло.

На сайте компании указывается, что во всем доме будет 122 квартиры, на карте по этому адресу уже есть и название – клубный дом Traditio, и срок сдачи – 2024 год.