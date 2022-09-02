Во дворе на улице Лодыгина, 13 уже несколько лет существует музей под открытым небом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители «Республики Лодыгина» в Екатеринбурге живут как в собственном маленьком государстве. «Республикой» тут называют квартал в квадрате улиц Студенческая, Лодыгина, Комсомольская и переулке Курьинского. Во дворе на улице Лодыгина, 13 уже несколько лет существует музей под открытым небом. Здесь местные художники рисуют картины прямо на заборах, а поэты жгут глаголом сердца людей.

Уникальный двор расположен в Пионерском поселке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако уже второй год за уникальное пространство идет борьба с застройщиком. На месте спортивной площадки может появиться жилой многоквартирный дом в 8 этажей.

В обычном доме живут необычные люди, которые сделали свой двор уникальным Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПОЯВИЛСЯ ДВОР

- Мы «Республику Лодыгина» сделали для детей. У нас много ребят тут живет, приходят и из соседних дворов. Началось все с того, что мы посадили ель, а зимой ее нарядили и праздновали Новый год всем кварталом, - рассказывает «КП Екатеринбург» местная жительница Мария Игнатьева. – А потом мы все вместе решили благоустроить наш двор. Получился этакий музей под открытым небом. Мы даже страничку в соцсетях для него завели.

У «Республики Лодыгина» даже крыши домов, словно музей. Там установлены статуи Фото: Алексей БУЛАТОВ

На входе во двор – «Маяк». Он загорается по вечерам, а на столбе раскинута сеть, символизирующая интернет. Следом взгляд гостей сразу же цепляют железные «Пазлы». Фигурки художница Анастасия Пищугина сделала вместе с детьми на мастер-классе и развесила на обыкновенном заборе-сетке.

У этого двора есть своя страничка в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

У «Республики Лодыгина» даже крыши домов, словно музей. Там установлены статуи или, как их здесь называют, «Семь свободных искусств». Это семь статуй детей, сделанных из бывших манекенов. Каждая символизирует искусство: грамматика, риторика, логика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия.

- К 23 февраля мы тут ставим палатку, готовим солдатскую кашу, еще до всей шумихи мы создали соседское, дружеское сообщество, - рассказывает Мария.

Напротив подъездов сохранился бетонный куб. Его решили разрисовать сестры Пряничковы, авторы музыкального проекта theabc, в собственной символике. Говорят, на его фоне снимут клип на свою композицию.

Во дворе уже два раза проводили «Ночь музеев» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во дворе уже два раза проводили «Ночь музеев». Местные жители устраивают спектакли и шоу, проводят экскурсии.

Между бельем, что сушится на веревке в конце двора, можно рассмотреть и цветные лампочки, тоже арт-объект. Называют их «Лампочки Лодыгина», повесили к прошедшей «Ночи музеев». Чуть дальше художники нарисовали красных кроликов. А на стене сарая, где раньше хранились дрова, изображены 12 подвигов Геракла, на 12-ти дверях. Правда несколько из них уже украли. Думают на охотников за металлолом.

Местные жители устраивают спектакли и шоу, проводят экскурсии Фото: Алексей БУЛАТОВ

КЛУБНЫЙ ДОМ ИЛИ КАТОК?

«Республика» выходит и за пределы двора. Раньше она плавно вытекала в единственную спортивную площадку в квартале. Зимой - каток, а летом - поле. Сейчас только глухой, синий забор, которым огородили всю площадку. Застройщиком выступает компания «УКМ Стройинвест». Ее директор -Людмила Жабреева, которая является учредителем компании «Фортис».

- У нас было три суда, и они закончились не в нашу пользу. В Областном суде нам удалось несколько повлиять на ход событий, связанных с дорогой. У нас отмежевали участок под строительство так, что в него попала дорога – участок общественного пользования, - объясняет «КП Екатеринбург» соосновательница «Республики Лодыгина» Екатерина Коровина.

Самый культурный кот в городе живет здесь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изначально на небольшой территории компания собиралась построить дом высотой до 100 метров, то есть до 22 этажей. После одного из слушаний этажность было решено снизить до восьми этажей.

- В прошлом году у нас было промежуточное определение о запрете на строительство. В момент, когда оно еще действовало, Минстрой наоборот выдал разрешение. То есть, получается, друг на друга все наложилось, - продолжает Екатерина Коровина.

В Екатеринбурге жители уже два года воюют с застройщиком за уникальный двор-музей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минстрой действительно выдал разрешение на строительство на этом участке. Согласно документу, проект межевания выполнен в соответствии с решениями Генерального плана города Екатеринбурга до 2025 года – функциональная зона многоэтажная и среднеэтажная застройка – территориальная зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-4).

Карта уникального двора Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

«Согласно разрешению на строительство, выданное Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на земельном участке планируется возведение 8-этажного двухсекционного жилого дома со встроенными помещениями и двухуровневым подземным паркингом. Общая площадь квартир составляет 6358,4 кв.м. Строительство жилого дома осуществляет ООО «Фортис Девелопмент», - уточняется в документации, предоставленной «КП Екатеринбург» в мэрии.

Между бельем, что сушится на веревке в конце двора, можно рассмотреть и цветные лампочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе администрации уточнили, что стройку клубного дома разрешили именно в Минстрое, а ситуация находится на контроле мэрии.

На момент публикации связаться с руководителями «Фортис Девелопмент» не удалось. На сайте компании указывается, что во всем доме будет 122 квартиры. На месте предполагаемой стройки нет даже специальной техники, однако на карте по этому адресу уже есть и название – клубный дом Traditio, и срок сдачи – 2024 год.

Фигурки художница Анастасия Пищугина сделала вместе с детьми на мастер-классе и развесила на обыкновенном заборе-сетке Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕТ НАПРЯГОВ, КРОМЕ СУДОВ»

Зимой, когда очередной суд был проигран, жители сговорились, и на этой площадке залили каток.

- У нас директор катка в «Экспо» его открывал, у него родители живут в этом квартале, ему место тоже дорого. Развлекаемся как можем, формально мы ничего пока не можем сделать, поэтому действуем неформально. Записались к председателю Гордумы Екатеринбурга Игорю Володину на прием, может он чем поможет, - пожимает плечами Екатерина Коровина. Понимаете, у нас здесь сложившееся сообщество, и ландшафт и архитектура – все сошлось. Место само по себе интересно.

Общественная организация «Уральский хронотоп» написала заявление на проведение историко-культурной экспертизы, так как застройщик ее не проводил. О чем в «Республике Лодыгина» даже не знали.

На стене сарая, где раньше хранились дрова, изображены 12 подвигов Геракла, на 12-ти дверях Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Помощников много, я считаю, что так и должно быть: люди должны верить друг в друга и помогать кто и чем может. У нас нет напряга, кроме судов, конечно. В каждом суде нам говорили, что это первый коллективный иск, это добавляло уважения в глазах судьи, - делится Екатерина Коровина.

Местные боятся, что из-за стройки пострадает не только спортивная площадка, но и ближайшее к стройке общежитие. Грунт вполне может не выдержать нагрузки. А ведь позади предполагаемой сторойплощадки находится архитектурный ансамбль, в котором проживали именитые архитекторы Екатеринбурга. Если три аккуратных домика, построенных еще пленными немцами, соединить воедино, то получится единое здание. Новостройка рядом с ними тоже может навредить, считают жители.