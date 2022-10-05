В Свердловскую область из Европы пытались провезти зараженные семена

Ввоз зараженных импортных семян на Урал запретили Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Свердловскую область пытались провезти зараженные семена кориандра из Франции. В них нашли карантинное сорное растение повилика. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Повилика маскирует свои семена под семена культурных растений, тем самым человек собственными руками может весной высеять ее в свой огород вместе с культурными растениями, - говорится в сообщении.

Также повилика является переносчиком вирусных заболеваний. Семена этого сорняка очень живучие и могут прорасти, пролежав в земле пять лет. Они сохраняются даже после прохождения через пищеварительный тракт животных. Ввоз зараженных импортных семян на Урал запретили.

Ранее, в начале сентября, на одну из продовольственных баз Екатеринбурга привезли зараженные африканские апельсины. В партии было 18,5 тонн апельсинов из Египта и 20 тонн из Марокко.