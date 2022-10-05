Татьяна Москалькова высказалась о закрытии колоний на севере Урала

Татьяна Москалькова прилетела с рабочим визитом в Екатеринбург Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетела с рабочим визитом в Екатеринбург. На встрече с представителями СМИ она высказалась по поводу закрытия колоний на севере Урала.

- Это сложный и трагичный момент. Как правило, эти исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы являются градообразующими. Они дают главные рабочие места, - говорит омбудсмен. – Но когда численность лиц попавших в места лишения свободы уменьшилась, уголовно-исполнительная система вынуждена прибегать к закрытию данных учреждений. Я неоднократно обращалась и к правительству и к ФСИН с вопросом о возможности преобразования данных учреждений. Важно сохранить навыки людей работающих в этой системе, рабочие места, и найти баланс между интересами государства с сохранением казны и интересами людьми. Нам удалось сохранить ряд учреждений до 2026 года.

Также во время своего визита Татьяна Москалькова прокомментировала гибель двух человек на территории Еланского гарнизона.

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