В садиках Нижнего Тагила начала работать «продленка» для детей сотрудников «Уралвагонзавода»

Группы продленного дня будут работать по 14 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В объединении дошкольных учреждений «Детство» в Нижнем Тагиле начали работать группы продленного дня для детей сотрудников «Уралвагонзавода». Ребенок сможет находиться в таких группах по 14 часов. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Аналогичные группы с 6 октября планируется открыть в объединении дошкольных учреждений «Гармония».

Для того чтобы ребенка оставили в садике на «продленку» родителям необходимо принести в дошкольное учреждение справку с завода.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге изменят работу детсадов для детей сотрудников оборонных предприятий. Дошкольные учреждения начнут работать по 12 часов шесть дней в неделю.