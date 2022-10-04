Работа дежурных групп будет организована, как только будут собраны заявки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменят работу детсадов для детей сотрудников оборонных предприятий. Дошкольные учреждения начнут работать по 12 часов шесть дней в неделю.

- Сегодня мы над этим вопросом активно работаем над этим. В настоящий момент собираем заявки от предприятий оборонного комплекса, чтобы организовать работу, - рассказал на брифинге глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. - Это будет несколько форматов: и 12-часовой рабочий день при необходимости и шестидневная рабочая неделя.

Также он отметил, что работа дежурных групп будет организована, как только будут собраны заявки от оборонных предприятий.

В Екатеринбурге к оборонным предприятиям относятся такие например, как Уральский оптико-механический завод, Завод № 9 [прим.ред: дочерняя компания Уралвагонзавода], Научно-производственное предприятие Старт им. А.И. Яскина и другие.