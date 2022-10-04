На трассе под Невьянском водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На уральской трассе под Невьянском мужчина на велосипеде погиб под колесами иномарки Nissan. Авария произошла поздним вечером 3 октября на 95 километре автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов».

- 68-летний водитель при движении по левой полосе с разрешенной скоростью, допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося по середине левой полосы. В результате ДТП велосипедист погиб. Его личность устанавливается сотрудниками полиции, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области с начала года произошло больше 200 аварий с участием велосипедистов, в результате девять человек погибли, еще около 100 получили различные травмы. В ГИБДД отметили, что большинство водителей байков пренебрегают мерами безопасности и нарушают ПДД.