В Свердловской области с начала года около ста велосипедистов пострадали в ДТП

Большинство водителей байков пренебрегают мерами безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала года произошло больше 200 аварий с участием велосипедистов, в результате девять человек погибли, еще около 100 получили различные травмы. В ГИБДД отметили, что большинство водителей байков пренебрегают мерами безопасности и нарушают ПДД.

- Самое распространенное нарушение среди велосипедистов - это пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде, не спешиваясь. Зачастую велосипедисты не используют защитную экипировку, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Только за минувшие сутки в регионе зарегистрировали два случая наезда автомобилей на велосипедистов, в этих происшествиях пострадал ребенок и погиб взрослый мужчина.

- Напоминаем велосипедистам, что только неукоснительное соблюдение требований ПДД, а также соблюдение мер безопасности, позволит сохранить жизнь и здоровье, - добавили в Госавтоинспекции.