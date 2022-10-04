В СК рассказали о преподавателе уральского вуза, бравшего взятки от студентов мясорубками

Свою вину сотрудник университета признать отказался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следственном комитете Свердловской области прокомментировали дело 61-летнего преподавателя местного вуза, которого обвинили в получении взяток. Во время разбирательства выяснилось, что бывший доцент кафедры с марта 2021 по март 2022 годов трижды получил от студентов взятки за формальный прием экзаменов и курсовых работ

- В качестве предметов взятки выступили вертикально-сверлильный станок, люстра и мясорубка. Также судом наложен арест на имущество обвиняемого: изделия из золота и серебра на сумму более 800 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Свою вину сотрудник университета признать отказался. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за совершение этого особо тяжкого преступления действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Уголовное дело по статье «Получение взятки за совершение незаконных действий, в том числе совершенное с вымогательством взятки» передано на рассмотрение в суд.