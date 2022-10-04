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Происшествия4 октября 2022 10:37

Пятерки за люстру или мясорубку: в Екатеринбурге поймали на взятках доцента университета

В Екатеринбурге осудят преподавателя одного из университетов, бравшего взятки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Преподаватель сам говорил студентам, что ему принести, чтобы получить хорошую оценку за курсовую или экзамен

Преподаватель сам говорил студентам, что ему принести, чтобы получить хорошую оценку за курсовую или экзамен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 61-летнего доцента кафедры одного из университетов обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, в течение года он трижды получил от студентов различные товары и за них поставил учащимся положительные оценки за курсовые работы и экзамены, не проверяя их. Интересно, что в том числе в качестве взятки доцент получил вертикально-сверлильный станок, мясорубку и даже… люстру!

- При этом вид и модель конкретного имущества устанавливался самостоятельно преподавателем и доводился до сведения студентов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу доцента. Он обвиняется по чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества за совершение незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в том числе совершенное с вымогательством взятки). Рассматривать его будет Кировский районный суд Екатеринбурга.

Отметим, что мужчина работал доцентом кафедры одного из университетов города много лет - с сентября 2015 года по март 2022 года, когда его уволили с занимаемой должности.

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