Пятерки за люстру или мясорубку: в Екатеринбурге поймали на взятках доцента университета

Преподаватель сам говорил студентам, что ему принести, чтобы получить хорошую оценку за курсовую или экзамен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 61-летнего доцента кафедры одного из университетов обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, в течение года он трижды получил от студентов различные товары и за них поставил учащимся положительные оценки за курсовые работы и экзамены, не проверяя их. Интересно, что в том числе в качестве взятки доцент получил вертикально-сверлильный станок, мясорубку и даже… люстру!

- При этом вид и модель конкретного имущества устанавливался самостоятельно преподавателем и доводился до сведения студентов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу доцента. Он обвиняется по чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества за совершение незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в том числе совершенное с вымогательством взятки). Рассматривать его будет Кировский районный суд Екатеринбурга.

Отметим, что мужчина работал доцентом кафедры одного из университетов города много лет - с сентября 2015 года по март 2022 года, когда его уволили с занимаемой должности.