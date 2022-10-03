Клава Кока приоткрыла завесу тайны: она войдет в жюри нового шоу

Звезда из Екатеринбурга займет одно из мест в жюри. Фото: Telegram-канал Клавы Коки

Певица Клава Кока рассказала о своем участии в новом шоу на телеканале СТС. Звезда из Екатеринбурга займет одно из мест в жюри в проекте «Маска». Вместе с Клавой Кокой судьей станет Тимур Родригез, Сергей Светлаков и Егор Дружинин.

- Открываю вам небольшой занавес тайны. Совсем скоро на «СТС» стартует новое шоу «Маска. Танцы», где я буду в жюри, с другими прекрасными людьми, которые передают вам привет, - рассказала в своем аккаунте в социальных сетях Клава Кока.

Суть шоу заключается в том, что судьи в составе жюри будут угадывать, кто из танцующих звезд скрывается под маской. Всего в новом проекте выступят 14 участников, узнать кто они на самом деле звездному жюри предстоит с помощью подсказок.

Все участники «Маска. Танцы» поделены на группы, а после их выступления номинантов на выбывание выбирают как зрители, так и судьи. Премьера состоится 9 октября, в первом же выпуске Клава Кока начнет решать судьбу участников.

Недавно уральская певица оказалась замешана в скандале: Минкульт и прокуратура Приморского края заинтересовались творчеством Клавы Коки. Проверку проведут сразу по двум статьям: 20.1 КоАП и 148 УК РФ. Причиной стали откровенные наряды и песни на Дне Знаний во Владивостоке.

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