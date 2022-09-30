На Уралмаше сгорел частный дом и легковушка

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Уралмаше около полуночи, 29 сентября, произошел крупный пожар на улице Рабкоров. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. Пламя охватило частный дом, надворные постройки и ВАЗ 2106.

- В 23:33 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 18 человек личного состава, - рассказали в СК по Свердловской области.

Локализовать огонь пожарным удалось в 23:56. Еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:00. Данных о пострадавших нет.

Напомним, на улице Республиканской в Екатеринбурге вечером, 29 сентября, пожар произошел на территории банного комплекса. По данным МЧС, огонь охватил двухэтажное здание бани на площади 100 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.